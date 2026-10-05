Назначены досрочные выборы в Испании после провала жилищных мер в парламенте

Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября. Этот шаг последовал за крупным поражением в парламенте, когда оппозиционные партии проголосовали против мер, которые включали автоматическое продление договоров аренды и ограничения на выселение уязвимых арендаторов.

Согласно данным, испанский политик объявил о своём решении в телеобращении из своей официальной резиденции Ла-Монклоа после нескольких дней спекуляций по поводу того, перенесёт ли он выборы, которые ранее были запланированы на 2027 год.

Неудача вновь вызвала вопросы о выживании возглавляемого Санчесом коалиционного правительства меньшинства, которое боролось за принятие законодательства и годами действовало в рамках бюджета Испании на 2023 год. Кроме того, десятки тысяч протестующих прошли маршем в Мадриде и других городах Испании, требуя принятия мер по обеспечению доступного жилья. Демонстрации последовали за продолжавшимися более недели беспорядками, вызванными выселением в сентябре 87-летней пенсионерки Марикармен Абаскаль из её мадридской квартиры, где она жила десятилетиями.

Активисты жилищной кампании заявили, что Абаскаль была вынуждена уехать после того, как инвестиционная компания приобрела недвижимость и потребовала повысить арендную плату на 275 процентов, однако позже из-за негативной реакции новые владельцы недвижимости заключили сделку, позволившую ей вернуться по низкой арендной плате. Сотни протестующих также заняли палаточный городок в центре Мадрида, требуя реформ в сфере жилищного строительства.

Жилищный вопрос стал одной из самых острых политических проблем Испании, поскольку предложение не соответствует спросу, а арендная плата и цены на жильё продолжают расти.

По данным сайта недвижимости, средняя арендная плата в Испании за последнее десятилетие выросла почти вдвое, а запрашиваемые цены на жильё выросли примерно на 90 процентов. Коалиция Санчеса внесла в парламент законопроекты о жилищном строительстве в попытке справиться с кризисом, но каталонская партия Junts, на поддержку которой опирается правительство, проголосовала против этих мер, заявив, что им не хватает жёсткости. Недавние опросы общественного мнения в целом показали, что главная оппозиционная консервативная Народная партия опережает социалистов Санчеса.