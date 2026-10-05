Названа причина наступившей в понедельник паузы в ударах по мостам в Киеве

После ударов по мостам в Киеве, которые не прекращались всю прошлую неделю, наступила пауза, которую некоторые расценили как «реверанс» в адрес прибывшего в конце прошлой недели на Украину канцлера Германии Фридриха Мерца.

Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, для чего Вооруженные силы РФ на самом деле сделали паузу в ударах и когда она закончится.

Напомним, в минувшее воскресенье на Украину с необъявленным визитом, прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Кроме военной помощи, которую он тут же пообещал Зеленскому, визитер мог стать «живым щитом» от наших ударов по мостам в столице Украины. Сторонники этой версии в качестве главного довода приводят паузу в наших ударах по мостам, которая наступила сразу после приезда высокопоставленного немца.

Между тем военный эксперт Владимир Попов считает, что есть и другая причина начавшейся паузы:

- Мы делаем перерывы в ударах, чтобы посмотреть, какие у противника есть возможности по восстановлению мостов. Это необходимо делать для прогноза результативности следующих ударов. Нужны эти удары вообще, а если нужны, то в каком количестве? А может, противник и вовсе не приступит к восстановлению, как это было с заводом «Южмаш» после удара «Орешником». Сейчас там целый производственный район стоит замерший — не исключено, что там ещё что-то можно восстановить, но к нему не прикасаются, потому что нет смысла. Поэтому мы наносим удары и смотрим, какие у противника еще есть потенциальные возможности.

- Сколько может продлиться пауза?

- Не меньше трех дней. Вообще, нужно давать паузу в три-пять дней, чтобы посмотреть, какие силы они подключат. Ведь первый день после удара они только делают оценку разрушения. Мы попробовали, у нас получилось. Теперь будем ожидать.