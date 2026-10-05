Названа причина усиленного режима на Пхукете

На Пхукете усилили меры безопасности из-за прибытия более 5 тыс. военных США

Правоохранительные органы таиландской курортной провинции Пхукет перешли на усиленный режим несения службы в связи с прибытием на отдых более 5 тыс. военнослужащих ВМС США, сообщило региональное управление полиции. Усиленный режим введен с 4 по 9 октября.

Для координации охраны правопорядка развернут совместный оперативный центр. В него вошли сотрудники туристической и иммиграционной полиции, представители местных властей и таиландских ВМС.

В обеспечении правопорядка задействованы 150 офицеров полиции. Их работа сосредоточена на сборе оперативной информации, круглосуточном патрулировании и управлении транспортными потоками.

Особое внимание дорожная полиция уделит району популярного пляжа Патонг. Он является главным центром притяжения иностранных гостей на острове.

Авианосец USS George H. W. Bush и эсминец USS Delbert D. Black прибыли на Пхукет 4 октября. На их борту около 4,8 тыс. и 320 человек соответственно.

Полиция островной провинции уже обратила внимание американской стороны на необходимость строгого соблюдения матросами и офицерами законов королевства во время пребывания на острове.

Центральное командование ВС США сообщало, что авианосец USS George H. W. Bush прибыл в регион Ближнего Востока в составе трех авианосных ударных групп. 2 сентября в порту Паттайи сделал первую более чем за восемь месяцев боевого дежурства остановку авианосец USS Abraham Lincoln.

Тысячи моряков с авианосца приготовились взять Паттайю: курорт готовится к нашествию.

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