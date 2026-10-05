Названы первые три кандидата на выборах главы автономии Гагаузии

Центральный избирательный совет Гагаузии зарегистрировал первых трех кандидатов на предстоящих 15 ноября выборах главы автономии. Как сообщается, в список вошли экс-депутат парламента страны Корнел Дудник, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, а также представитель крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Федор Гагауз. Регистрация этих претендентов стала первым этапом формирования полноценного списка участников предвыборной гонки.

Наибольший интерес вызывает фигура Федора Гагауза, который имеет за плечами богатый опыт работы в силовых и законодательных структурах. Он занимал ряд руководящих постов в системе Министерства внутренних дел страны, возглавлял управление внутренних дел Гагаузской автономии, а также был депутатом Народного собрания региона. Кроме того, в период с 2011 по 2025 год он представлял Партию социалистов в парламенте Молдавии.

Выборы нового главы Гагаузии были назначены в связи с тем, что прежний руководитель автономии Евгения Гуцул оказалась в центре громкого судебного разбирательства. Ее обвинили в нарушениях при финансировании политической партии и приговорили к семи годам лишения свободы. Гуцул своей вины не признала и заявила, что за уголовным преследованием стоит руководство Молдавии. Отношения между бывшей главой региона и Кишиневом резко обострились после ее заявлений о намерении укреплять дружественные связи с Россией, а также критики конфронтационного курса прозападного правительства в отношении Москвы.

После отстранения Гуцул молдавские власти внесли изменения в избирательный кодекс, которые, по мнению представителей Гагаузии, фактически лишили автономию самостоятельности в вопросах проведения выборов в собственные органы власти. В частности, регион перевели с мажоритарной на пропорциональную систему выборов в Народное собрание, а будущего главу автономии обязали владеть государственным языком, которым, как отмечают в Гагаузии, не владеет значительная часть населения. Бывший президент Молдавии и лидер социалистов Игорь Додон охарактеризовал эти и ряд других нововведений как искусственные фильтры, созданные для блокирования неудобных для Кишинева кандидатов.

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