Не аванс, а лишь намёк: Москва предупредила Киев о цене эскалации

Мирные переговоры с Киевом пока невозможны, и виновата в этом украинская сторона, всё более раскручивающая спираль эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину 4 октября. Он разъяснил ряд вопросов, связанных с проведением СВО и оборонной политикой РФ. Какие выводы следуют из заявлений официального представителя президента?

Отвечая на вопрос о перспективах скорейшего мирного урегулирования конфликта, Песков сказал: «Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь. И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина».

Как платит Украина, мы имеем возможность наблюдать хотя бы на примере транспортного коллапса и паники, возникших в Киеве после всего лишь пристрелочных ударов по мостам через Днепр. А ведь это даже не аванс! Это – всего лишь намёк на то, как «незалежная» будет расплачиваться в дальнейшем, наряду с полным прекращением выплавки металла и отсутствием какой-либо возможности вывозить зерно морем. Что ж, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Причём есть веские основания полагать, что это пока ещё не те самые удары наотмашь, о которых сказал Песков, а только их репетиция. Апробированные новые боевые части реактивных «Гераней» с кумулятивными зарядами позволяют резко нарастить темпы разрушения украинских электросетей. В комплексе с применением корректируемых планирующих авиабомб и дальнобойных систем залпового огня они дают возможность наконец-то приступить к полной парализации движения по мостам через Днепр не только в Киеве, но и других приднепровских городах – Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске.

Пресс-секретарь президента согласился с тем, что спираль эскалации конфликта, подобно сжатой пружине, продолжает раскручиваться и что в условиях отсутствия возможности обсуждать и договариваться это пока единственный способ достижения российских интересов. А они давно были чётко обозначены. Так, в состав России должна войти вся территория ДНР, и никакая её часть, «хоть полпроцента, хоть одна сотая процента», не может, по словам Пескова, остаться под контролем киевского режима. «Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать», - заключил он.

В интервью была затронута и тема об участившихся прямых и косвенных угрозах Калининградской области России со стороны западных официальных лиц. Песков обратил внимание на то, что ни в выступлениях президента, ни в заявлениях МИД РФ не звучала в этой связи угроза применения именно ядерного оружия, как это интерпретируют западные СМИ, и ещё раз уточнил: «Говорили о том, что это – регион России, и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза. Мне это напоминает ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Её тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол».

В целом по тону и содержанию ответов на заданные в ходе интервью вопросы сложилось впечатление, что долготерпению военно-политического руководства России пришёл конец. Увещевания закончились. Нежелание главарей киевской хунты и их западных покровителей идти на разумные компромиссы привело к достижению точки невозврата. Теперь пусть ищут бункеры поглубже. Хотя, скорее всего, даже там они не смогут укрыться от справедливого возмездия за все совершённые преступления…