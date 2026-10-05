Нобелевский марафон: стартовала неделя вручения премий без политических споров

Комитеты в Стокгольме и Осло рассчитывают на возвращение к чистой науке

В Стокгольме стартовала традиционная Нобелевская неделя 2026 года, открывающая череду объявлений лауреатов в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы и экономики, передает издание Mathrubhumi. В экспертном сообществе выражают надежду, что нынешний наградной сезон пройдет менее скандально и поляризованно, чем предыдущие годы, сместив акцент с геополитических противостояний на фундаментальные достижения человечества.

Особое внимание мировой общественности приковано к Норвежскому нобелевскому комитету в Осло, объявляющему лауреата Премии мира в условиях многочисленных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. В списке номинантов представлены сотни кандидатов и гуманитарных организаций, работающих в зонах боевых действий.

Наблюдатели подчеркивают, что престижная награда призвана напомнить миру о ценности диалога и научного прогресса в эпоху международной турбулентности. Торжественные церемонии вручения дипломов и золотых медалей пройдут в декабре.

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