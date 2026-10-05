Новый пресс-секретарь Белого дома позировала с матерной надписью про Байдена

Белый дом защищает нового пресс-секретаря, которая позировала с винтовкой в футболке с надписью, в которой имя президента Джо Байдена употреблялось со всемирно известным английским матерным глаголом. Двадцатичетырехлетняя Бени Рэй Хармони была "доверенным лицом движения MAGA в качестве корреспондента Белого дома", говорится в заявлении Белого дома.

Бени Рэй Хармони, новая помощница пресс-секретаря Белого дома, сообщила в пятницу, что собирается работать на Дональда Трампа всего через несколько дней после того, как работала корреспондентом праворадикального издания "Голоса настоящей Америки", изначально созданного как платформа для видеоподкастов для бывшего советника президента Стива Бэннона.

Согласно профилю в соцсетях, 24-летняя Хармони ранее работала продюсером у крайне правого ведущего программы Turning Point USA Джека Пособеца, а также помощником по связям с прессой, “занимаясь кризисным управлением” у двух крайне правых республиканцев: конгрессмена Пола Госара из Аризоны и бывшего конгрессмена Мэтта Гетца из Флориды.

В 2021 году, когда Палата представителей США осудила Госара за публикацию анимационного видео, в котором он «убивал» конгрессмена-демократа Александрию Окасио-Кортес и нападал на Джо Байдена, Хармони записала возмущенную речь в защиту своего босса для своего канала на YouTube, пишет The Guardian.

Сообщается, что фотография Хармони и пожилого мужчины, позирующих с винтовками в одинаковых антибайденовских рубашках на фоне рождественских украшений, была опубликована в соцсети в ноябре 2021 года крайне правым кандидатом в Палату представителей от республиканцев Джеромом Беллом, который провел неудачную кампанию в Конгресс в 2022 году. На скриншоте этого поста, опубликованном The Daily Mirror, видно, что он содержал подпись: “Директор по связям с общественностью моей кампании @beniraeharmony - просто зверь. Вот как мы продвигаемся”.

На следующий день Хармони ответила на публикацию этого снимка в PatriotTakes другим снимком, на котором она была одета в ту же футболку в том же месте и улыбалась в камеру. Когда другой пользователь социальных сетей опубликовал саркастический вопрос об отношениях между пожилым мужчиной и молодой женщиной, изображенной на снимке, спросив: “Дочь или свидание?”, Хармони ответила одним словом: “Дядя”.

Хармони не ответила на просьбы прокомментировать фотографию, отмечает The Guardian. Но пресс-служба Белого дома отреагировала заявлением заместителя пресс-секретаря Анны Келли, которая похвалила новую сотрудницу за ее пропаганду движения Трампа "Сделаем Америку снова великой".

“Бени Рэй Хармони была доверенным лицом движения MAGA в качестве корреспондента Белого дома, - написала Келли. - Она станет отличным дополнением к команде президента Трампа по связям с общественностью в качестве помощника пресс-секретаря - мы с нетерпением ждем ее в команде!”

Хармони присоединяется к пресс-службе Белого дома, которая предприняла беспрецедентные шаги для обеспечения того, чтобы президент всегда был окружен корреспондентами партийных изданий, которые осыпают его похвалами, и ограничивает или отказывает в доступе журналистам из беспартийных изданий, которые бросают ему вызов. Трамп пытался полностью запретить CNN, Politico и MS Now доступ в Белый дом за то, что он считает чрезмерно негативным освещением событий, и его помощники теперь выбирают, какие телеканалы существуют, чтобы задавать ему вопросы, часто оставляя места для корреспондентов, которые открыто поддерживают его.