Новая Зеландия вышла из проекта оборонного банка Канады

Сообщает радио RNZ со ссылкой на МИД страны. Веллингтон официально отказался от приглашения Оттавы присоединиться к международному Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB). Решение принято после оценки финансовых рисков и потенциальной выгоды для национальной экономики.

Инициатива по созданию специализированного финансового института принадлежит Канаде. Штаб-квартира будущего банка должна расположиться именно там. Организаторы планируют привлечь около 100 миллиардов евро капитала до конца текущего года и начать полноценную работу в начале 2027 года. Цель структуры — финансирование оборонной промышленности стран-участниц за счет их собственных взносов.

Премьер-министр Канады Марк Карни направил предложение своему новозеландскому коллеге Кристоферу Лаксону еще в конце апреля. Главу правительства Веллингтона пригласили к переговорам по уставу банка с перспективой партнерства. Однако уже в конце июля местные чиновники дали правительству рекомендацию отклонить эту инициативу.

В министерстве иностранных дел Новой Зеландии подсчитали, что первоначальный взнос за вступление составит 100 миллионов новозеландских долларов (около 56,1 миллиона долларов США). При этом последующие расходы могут значительно вырасти. Дополнительно потребуются средства на участие в управлении структурой.

В документах ведомства отмечается, что имеющиеся данные не подтверждают эффективность такого подхода. Эксперты МИДа пришли к выводу, что оборонная промышленность страны получит больше пользы от мер, расширяющих рыночные возможности, чем от создания узкоспециализированного механизма оборонного финансирования.

Несмотря на отказ Веллингтона, проект продолжает набирать участников. К нему уже присоединились Украина, Турция, Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург и Румыния. Организаторы также рассчитывают на вовлечение в процесс Австралии, Японии и Южной Кореи.

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