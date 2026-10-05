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Политика 1359

О втором сроке Зеленского «мечтают» все меньше украинцев

Более половины опрошенных украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Более половины опрошенных украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Больше половины жителей Украины не поддерживают участие Владимира Зеленского в следующих президентских выборах. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии (КМИС) на своём сайте.

По результатам опроса, 53% респондентов на вопрос, должен ли Зеленский баллотироваться вновь, ответили, что ему следует ограничиться одним сроком. Показатель вырос по сравнению с декабрём 2025 года, когда так считали 46% опрошенных. За участие президента в будущих выборах высказались 42% (в прошлом опросе — 45%).

Исследование проводилось с 12 по 21 сентября 2026 года методом телефонных интервью со случайной выборкой мобильных номеров. В нём участвовали 1002 совершеннолетних гражданина, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

Официально президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако очередные выборы в стране не проводились — власти ссылаются на невозможность их организации до завершения военного положения.

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Автор:
Владимир Зеленский Владимир Киев