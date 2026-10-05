О втором сроке Зеленского «мечтают» все меньше украинцев

Более половины опрошенных украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Больше половины жителей Украины не поддерживают участие Владимира Зеленского в следующих президентских выборах. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии (КМИС) на своём сайте.

По результатам опроса, 53% респондентов на вопрос, должен ли Зеленский баллотироваться вновь, ответили, что ему следует ограничиться одним сроком. Показатель вырос по сравнению с декабрём 2025 года, когда так считали 46% опрошенных. За участие президента в будущих выборах высказались 42% (в прошлом опросе — 45%).

Исследование проводилось с 12 по 21 сентября 2026 года методом телефонных интервью со случайной выборкой мобильных номеров. В нём участвовали 1002 совершеннолетних гражданина, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

Официально президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако очередные выборы в стране не проводились — власти ссылаются на невозможность их организации до завершения военного положения.