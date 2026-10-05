Оценена вероятность выхода Бразилии из БРИКС в случае победы Флавио Болсонару

Флавио Болсонару, сенатор от правой Либеральной партии и сын ориентированного на США бывшего президента Жаира Болсонару, вышел во второй тур президентских выборов в Бразилии вместе с действующим главой государства, представителем левых взглядов Луисом Инасио Лулой да Силвой. Политолог Игорь Пшеничников оценил вероятность выхода Бразилии из БРИКС в случае победы Болсонару. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Эксперт напомнил, что при Жаире Болсонару никакого выхода страны из БРИКС не произошло, несмотря на ослабление ее участия в организации — бразильцы посылали на мероприятия представителей более низкого уровня.

Как заметил политолог, американцам был бы выгоден выход Бразилии из БРИКС, но при Болсонару-старшем для Вашингтона, стоящего за многими его действиями, возникла трудность, которая заключается в том, что бразильцы не сильно хотели рвать отношения с Россией и Китаем.

Спикер обратил внимание на то, что на Китай приходится почти 30% всей бразильской торговли, а Россия, в свою очередь, — главный поставщик минеральных удобрений, а ведь сельское хозяйство — одна из основных статей бразильского экспорта. Пшеничников подчеркнул, что Болсонару-отец был настолько озабочен развитием сельского хозяйства, что выжигал и вырубал огромные территории Амазонии под сельхозугодья и пастбища.

Эксперт добавил, что если бразильцы начнут строить козни в БРИКС, это будет иметь негативные последствия для их внутреннего рынка.