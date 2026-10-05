Один из министров Ирана подал в отставку

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад покинул свой пост. Об этом 4 октября сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи в социальной сети X.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял отставку чиновника и своим указом назначил исполняющим обязанности руководителя ведомства Хамида Борда. Ранее он занимал должность главы Национальной нефтяной компании.

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