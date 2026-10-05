Около польского СПГ-терминала нашли пять мин

Около польского СПГ-терминала нашли 5 мин времен Второй мировой войны

В Свиноуйсьце (где находится польский терминал СПГ на Балтике) запланирована операция по обезвреживанию пяти неразорвавшихся британских морских мин времён Второй мировой войны. Об этом проинформировали ВМС Польши.

Согласно сообщению, опубликованному на странице военно‑морских сил в соцсети X, работы пройдут с 5 по 8 октября. Нейтрализацией опасных объектов займутся водолазы‑минеры 12‑го дивизиона тральщиков 8‑й флотилии береговой охраны.

Общая масса обнаруженных мин достигает 3,5 тонны, а содержащейся в них взрывчатки — 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Операцию проведут на территории строительной площадки нового внутреннего порта в Свиноуйсьце.