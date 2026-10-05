Организация MSF сообщила о гуманитарной катастрофе и нехватке базовых медикаментов

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) опубликовала экстренный отчет, в котором заявила, что действия Израиля ведут к «поступательному удушению» гражданского населения сектора Газа и равносильны продолжающемуся геноциду, передает ближневосточное бюро MSF. По данным медиков, израильские войска контролируют около 65% территории анклава, а так называемая «Желтая линия» превратилась в механизм окружения и вытеснения коренных жителей.

Глава чрезвычайных программ миссии Аманда Базероль подчеркнула, что разрушение инфраструктуры и систем здравоохранения лишило сотни тысяч людей доступа к чистой воде и базовой санитарии: средний объем воды на человека упал ниже 6 литров в сутки. В клиниках анклава фиксируют вспышки гепатита, кожных инфекций и чесотки, при этом ввоз элементарных мазей и перевязочных материалов систематически блокируется израильскими контрольно-пропускными пунктами.

По оценке организации, разрушение свыше 80% всех построек в Газе сделает процесс реабилитации общества задачей для нескольких поколений. Правозащитники призвали правительства мира заставить израильские власти прекратить уничтожение мирной инфраструктуры и снять блокаду жизнеобеспечения.

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