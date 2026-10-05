Американские военные стратеги и политологи представили аналитическое обоснование необходимости планомерного отвода передового контингента вооруженных сил США с «первой цепи» островов (Япония, Тайвань, Филиппины) в пользу создания эшелонированной глубокой обороны на базе Гуама и Гавайев. По оценкам специалистов, концентрация стационарных баз и авианосцев вблизи китайского побережья превращает их в легкие мишени для гиперзвуковых комплексов НОАК.

Аналитики подчеркивают, что доктрина передового сдерживания устарела в условиях паритета ракетных технологий. Вместо уязвимого размещения баз на Окинаве эксперты предлагают сделать упор на дальнобойное высокоточное вооружение, ударные беспилотные подводные аппараты и мобильные распределенные силы.

Дискуссия вызвала настороженность среди азиатских союзников Вашингтона, опасающихся ослабления американских гарантий безопасности. Тем не менее сторонники новой стратегии настаивают, что маневренная оборона из центральной части Тихого океана повысит выживаемость американских сил в случае масштабного кризиса.

Россия снимает белые перчатки: ограничений на удары по Украине больше нет