Озвучен хитрый киевский план мира: намекнем русским на нейтральный статус и будем перевооружаться

Тут Киев внезапно стал местом для дискуссий. Что-то там такое с неба прилетело, что заговорили о мире с Россией. Выступили депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. Им ответил Зеленский.

Гетманцев, возглавляющий в Раде комитет по финансам, заявил, что большинство украинцев «поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда, по крайней мере прекратив новый мировой передел на нашей территории и жизнями наших людей».

А экстремист Гончаренко* — что Украина «проигрывает войну» и «теряет огромное число людей», и у нее «нет своих денег не просто на оплату войны, а даже для существования страны», «мы теряем бизнес и экономику (впервые за 100 лет мы за неделю не выплавили ни одной (!) тонны стали)», «действительно каждый раз условия, которые мы получаем, хуже предыдущих». И главная проблема, что у киевской власти «отсутствует понимание реальности».

Казалось бы, колоссальный сдвиг. Но как бы не так.

Депутат говорит на самом деле о том, что Украине нужно сделать реальность «немножко лучше» - договорится о мире и в ходе этого, вы не поверите, опять надуть русских.

Вот, например, он рассуждает, что с России все равно снимут энергетические санкции, поскольку и Европе и США крайне важны российские энергоносители и вообще западный мир ничего кроме денег не интересует. А значит, надо «не будем дураками» и попробовать этим воспользоваться. Выступить самим за снятие санкций с России в обмен на прекращение любых дальнобойных ударов, разблокирование Черного моря и ограничение боевых действий участком фронта на Донбассе.

А еще можно «намекнуть» русским на согласие с нейтральным статусом — все равно же в НАТО не берут. И даже проголосовать за права русского языка и права православных канонической церкви. Обеспечить сохранение «исторической памяти».

Но есть нюансы.

Экстремист и террорист Гончаренко* пишет при этом: «Продолжим сотрудничество с НАТО так же, как и сейчас. Создадим совместный европейский бюджет для финансирования нашей армии. Будем заниматься перевооружением».

Что касается «исторической памяти» - «Мы и так не сносим памятники Неизвестному солдату. У нас довольно здорово получилось переосмыслить, например, памятник Родине-матери. Так же можем переосмыслить и памятники Неизвестному солдату». Это же памятники людям, которые погибли на войне. В большинстве городов и сел это памятники людям, которые там же и жили.

С русским языком так: «Украинский должен быть языком образования, культуры и науки». А если люди хотят говорить по-русски, пусть говорят.

«Если есть с десяток людей, которые хотят ходить в Русскую православную церковь, — пусть ходят. Главное - контролировать, чтобы там говорили о Боге, а не об измене Родине. Думаю, государство на это способно», - считает депутат.

Гений, ага. Рассчитывает, что на нюансы-то внимания Россия не обратит — так-то в целом ее требования выполняются. Очевидная ловушка, даже не ловушка, а грабли.

Но Зеленский — кремень. Даже это недопустимо. Он ответил обоим депутатам: «Интересы нашего государства нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. Нельзя прогибаться под Путина и под Россию, потому что Украину сломают. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс. Поэтому народ Украины может быть спокоен».

Народ Украины (и это как-то больше вяжется со словами депутата Гетманцева), однако, не очень спокоен — митинг против войны на Майдане устроил. Но кто его спрашивает.

Главное, что пока «дискуссии о мире» идут на Украине в такой форме и с таким результатом, может быть спокоен народ России — никаких «договорняков», никаких вариантов кроме нашей победы не существует.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.