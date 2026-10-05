Озвучено условие, при котором Россия поможет урегулировать конфликт в Азии

В России выразили готовность помочь урегулировать военный конфликт в Азии

Россия готова содействовать урегулированию конфликта между Афганистаном и Пакистаном, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций.

По его словам, Москва может подключиться к поиску решения самостоятельно или совместно с партнёрами.

Кабулов подчеркнул, что Россия готова предоставить максимально возможную помощь, однако для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта.

Читайте также:

МИД Афганистана: Наше государство не служит плацдармом против других стран.

В Москве обсудили будущее Афганистана и присутствие НАТО в регионе.