Парламенту Ирана представлен кандидат на пост министра обороны

Иран выдвинул Мехрдада Эхлаки на должность министра обороны — об этом сообщило агентство Fars, опираясь на данные парламентского источника. По словам собеседника издания, кандидатура Эхлаки официально представлена законодательному органу для рассмотрения.

Согласно статье 135 конституции Ирана, президент вправе назначить временного руководителя министерства, но не дольше чем на три месяца. Этот срок подошёл к концу, и теперь кабинет обязан предложить парламенту претендентов на посты глав двух ведомств — министерства обороны и министерства разведки.

Напомним, 2 марта президент Ирана назначил Маджида ибн аль‑Резу исполняющим обязанности министра обороны после гибели Азиза Насирзаде — тот погиб в результате ударов, нанесённых США и Израилем. Параллельно оставалась свободной должность главы министерства разведки: её прежний руководитель Исмаил Хатиб также погиб при обстрелах территории Ирана.