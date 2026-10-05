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Политика 884

Пауэллу простили перерасход: Минюст США закрыл дело

Минюст США не стал преследовать Пауэлла за перерасход средств

Минюст США не стал преследовать Пауэлла за перерасход средств

Министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Генеральный прокурор Тодд Бланш в разговоре с Bloomberg пояснил, что дело касалось многомиллионных перерасходов при реконструкции штаб-квартиры ФРС. Проверку инициировали после отчёта Управления генерального инспектора (OIG), внутреннего аудитора Федрезерва, обнародованного на прошлой неделе.

В этом документе перечислены управленческие ошибки руководства регулятора, допущенные при реализации крупного строительного проекта. Бланш провёл различие между некомпетентностью и нарушением закона. По его словам, ошибки и отсутствие контроля за теми, кто ведёт проекты стоимостью в миллиарды долларов, не обязательно являются преступлением.

В материалах OIG особо отмечено: в ходе разбирательства ни на одном этапе не нашлось достаточных оснований считать, что был нарушен федеральный уголовный закон. Из-за этого передавать дело в прокуратуру не потребовалось. Хотя глава Минюста согласился с выводами аудиторов, он считает, что Пауэлл провалил контроль за ходом строительства. Бюджет проекта в итоге вырос на несколько сотен миллионов долларов.

Бланш не исключил, что расследование возобновят, если позже появятся новые доказательства нарушений. В апреле Министерство юстиции уже прекращало похожее разбирательство в отношении Пауэлла, связанное с той же стройкой. На реконструкцию здания ФРС в общей сложности ушло около $2,5 млрд.

Пауэлл возглавлял Федеральную резервную систему с февраля 2018 по май 2026 года. Мандат Пауэлла в совете управляющих действует до января 2028 года. Сразу после публикации отчёта OIG президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Пауэлл покинул совет управляющих.

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