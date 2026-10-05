Пауэллу простили перерасход: Минюст США закрыл дело

Министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Генеральный прокурор Тодд Бланш в разговоре с Bloomberg пояснил, что дело касалось многомиллионных перерасходов при реконструкции штаб-квартиры ФРС. Проверку инициировали после отчёта Управления генерального инспектора (OIG), внутреннего аудитора Федрезерва, обнародованного на прошлой неделе.

В этом документе перечислены управленческие ошибки руководства регулятора, допущенные при реализации крупного строительного проекта. Бланш провёл различие между некомпетентностью и нарушением закона. По его словам, ошибки и отсутствие контроля за теми, кто ведёт проекты стоимостью в миллиарды долларов, не обязательно являются преступлением.

В материалах OIG особо отмечено: в ходе разбирательства ни на одном этапе не нашлось достаточных оснований считать, что был нарушен федеральный уголовный закон. Из-за этого передавать дело в прокуратуру не потребовалось. Хотя глава Минюста согласился с выводами аудиторов, он считает, что Пауэлл провалил контроль за ходом строительства. Бюджет проекта в итоге вырос на несколько сотен миллионов долларов.

Бланш не исключил, что расследование возобновят, если позже появятся новые доказательства нарушений. В апреле Министерство юстиции уже прекращало похожее разбирательство в отношении Пауэлла, связанное с той же стройкой. На реконструкцию здания ФРС в общей сложности ушло около $2,5 млрд.

Пауэлл возглавлял Федеральную резервную систему с февраля 2018 по май 2026 года. Мандат Пауэлла в совете управляющих действует до января 2028 года. Сразу после публикации отчёта OIG президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Пауэлл покинул совет управляющих.

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