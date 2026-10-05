Пентагон проиграл: КСИР заявил о бегстве американцев

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил, что американские силы отошли более чем на 1 тыс. км от границ республики. По его словам, американские корабли впервые отсутствуют в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море.

Фадави сказал об этом в эфире государственного телевидения. Он утверждает, что отход стал не выбором США, а результатом влияния Ирана и мощи сухопутных войск КСИР.

По словам военачальника, пролив уже несколько месяцев находится под контролем Ирана. Он также заявил, что США не смогли достичь ни одной из поставленных в ходе войны целей.

Фадави отметил, что Тегеран совместно с Маскатом разработал и применяет правила судоходства в Ормузском проливе. Капитаны, по его словам, вынуждены использовать южную часть пролива из-за страховых и финансовых обязательств.

Командующий предупредил, что проходящие по этому маршруту суда могут в любой момент подвергнуться действиям со стороны Вооруженных сил Ирана. По альтернативному маршруту за пределами обозначенной Тегераном зоны, по его данным, перевозят лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. Уже в июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании: он предполагал немедленное прекращение боев на всех фронтах, включая Ливан.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану. Поводом стало обвинение в нарушении договоренностей, касавшихся Ормузского пролива. Через эту артерию идет около 25% мировой торговли нефтью и порядка 20% сжиженного газа. После этого администрация США дала сигнал о переходе к санкционному давлению на Иран вместо масштабной военной силы.

В Иране сделали заявление об экономической войне с США.

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