Песков прокомментировал заявления Зеленского о новой военной доктрине РФ в рамках спецоперации

Дмитрий Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ удвоят удары по российским НПЗ в ответ на «новую доктрину» российских вооруженных сил, предусматривающую, по его словам, усиление ударов по Киеву и объектам гражданской инфраструктуры Украины.

«Я хотел бы вам напомнить слова президента о том, что это была украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике РФ», - сказал спикер Кремля.

Он подчеркнул, что российские войска, нанося удары по украинской гражданской инфраструктуре, «занимаются возмездием».

Украина, по словам Пескова, заплатит «свою цену» за атаки на российские НПЗ и другие объекты, не имеющие отношения к ОПК.