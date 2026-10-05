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Политика 2965

Песков прокомментировал заявления Зеленского о новой военной доктрине РФ в рамках спецоперации

Песков прокомментировал заявления Зеленского о новой военной доктрине РФ в СВО

Дмитрий Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ удвоят удары по российским НПЗ в ответ на «новую доктрину» российских вооруженных сил, предусматривающую, по его словам, усиление ударов по Киеву и объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Песков прокомментировал заявления Зеленского о новой военной доктрине РФ в СВО
Фото: Пресс-служба Кремль

«Я хотел бы вам напомнить слова президента о том, что это была украинская  сторона,  которая  пошла на расширение перечня целей в мирной экономике РФ», - сказал спикер Кремля. 

Он подчеркнул, что российские войска, нанося удары по украинской гражданской инфраструктуре, «занимаются возмездием».

Украина, по словам Пескова, заплатит «свою цену» за атаки на российские НПЗ и другие объекты, не имеющие отношения к ОПК. 

 

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Автор:
Владимир Зеленский Дмитрий Песков Киев Владимир