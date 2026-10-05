Подозрения в подготовке терактов: США эвакуировали все B-1 с Фэрфорда

Американские B-1 вывели с британской авиабазы и вернули в США

Соединенные Штаты передислоцировали все стратегические бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд на фоне подозрений в подготовке терактов против объекта. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Ранее на Фэрфорде находились около десяти самолетов этого типа. Теперь вся авиация переброшена на территорию США. В Пентагоне уточнили, что бомбардировщики при этом сохраняют боеготовность.

Решение об эвакуации связано с серией инцидентов в районе авиабазы. 27 сентября британская полиция объявила о крупном происшествии возле Фэрфорда. Правоохранители задержали пятерых граждан Великобритании. Их подозревали в причастности к террористической деятельности и преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами. На следующий день всех пятерых отпустили под залог.

1 октября полиция задержала еще одного человека. У мужчины было двойное — иранское и британское — гражданство.

Фэрфорд остается единственной европейской площадкой, способной принимать американские стратегические бомбардировщики. С базы ранее выполнялись вылеты для нанесения ударов по Ираку и Югославии.

В марте британские власти разрешили США использовать авиабазу для операций против Ирана. При этом Лондон заявлял, что американские самолеты будут задействованы только в оборонительных целях.

Ранее в районе Фэрфорда неоднократно проходили акции протеста против действий Вашингтона.

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