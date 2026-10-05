Поход на Сану: президентский совет Йемена объявил операцию по взятию столицы

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими выступил с телевизионным обращением к нации, объявив о начале масштабной военной операции по освобождению столицы страны Саны и вытеснению формирований хуситов со всей подконтрольной им территории республики, сообщает The Jerusalem Post. Решение было принято после исчерпания всех возможностей для политической деэскалации конфликта.

По словам главы государства, перемирие, сохранявшееся с 2022 года, было окончательно растоптано повстанцами движением «Ансар Аллах», перешедшими к прямым ракетным атакам на нефтехранилища и торговые суда в регионе. Аль-Алими отдал прямой приказ регулярным вооруженным силам, службам безопасности и всем союзным формированиям немедленно приступить к выполнению утвержденных наступательных планов.

Наступление правительственных частей разворачивается параллельно с ожесточенными боями в Таизе и прибрежных районах Баб-эль-Мандебского пролива. Эксперты отмечают, что полномасштабная сухопутная операция открывает самый опасный этап гражданской войны в Йемене.

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