Полиция разогнала протест сторонников Тачи у парламента в Приштине

Против протестующих в Приштине применили водомёты и слезоточивый газ

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих возле парламента в Приштине. На акцию вышли сторонники бывшего лидера Косова Хашима Тачи и других экс-командиров Освободительной армии Косова (ОАК), сообщает портал «Косово онлайн».

Протест проходил во время обсуждения поправок к закону о Специальном суде по Косову в Гааге. Депутаты поддержали изменения в первом чтении. Среди предложений — ограничить полномочия суда по назначению наказаний сроком свыше 15 лет. Чтобы поправки вступили в силу, парламенту предстоит рассмотреть их повторно.

Участники акции требовали ускорить принятие изменений. По сообщениям СМИ, они бросали пиротехнику в сторону здания и мешали депутатам покинуть его. Полиция оцепила парламент, а затем разогнала собравшихся с помощью спецсредств.

Протесты последовали за приговорами Специального суда по Косову. 16 сентября Хашима Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы. Его соратники — бывшие спикеры парламента Якуп Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутат Реджеп Селими — получили 25, 18 и 13 лет заключения соответственно. Решение вызвало массовые выступления в Приштине.

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