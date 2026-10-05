Польша набивает восточную границу войсками

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что военное присутствие на востоке республики растёт. Речь идёт о Люблинском воеводстве. По его словам, это вложение в безопасность жителей приграничных территорий и всей страны.

Как уточнил министр, в регионе формируют новые части, которые войдут в 18-ю механизированную дивизию. В Билгорае уже размещают мотострелковый батальон и силы ПВО. В Лукуве появится подразделение беспилотных систем, а в дальнейшем там планируют создать профильную бригаду.

Косиняк-Камыш также рассказал о переброске зенитных ракетных комплексов Patriot. Впервые батареи этого типа оказались в Люблинском воеводстве. Их задача — прикрывать местных жителей и укреплять безопасность воздушного пространства. Комплексы развёрнуты в районе аэропорта Свидник.

Помимо этого, польские власти отвели земельные участки под расширение инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине. Все эти шаги — часть общего плана по укреплению восточной границы государства.

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