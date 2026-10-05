Посол США раскрыл главную версию по пилоту Flydubai

Посол США в Израиле: пилот Flydubai мог действовать по указу извне

Соединенные Штаты не исключают, что виновный в инциденте с самолетом Flydubai мог действовать по указанию зарубежной организации, заявил телеканалу Fox News посол США в Израиле Майк Хакаби. При этом он назвал произошедшее актом терроризма.

По словам Хакаби, в расследование вовлечены многие страны. Он отметил, что пока нельзя однозначно сказать, был ли пилот связан с зарубежными силами или действовал один.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники уже сообщал, что второй пилот рейса, предположительно, действовал в одиночку. Расследование находится на ранней стадии.

30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук. Причиной стал инцидент в сфере безопасности.

1 октября МВД Саудовской Аравии подтвердило, что второй пилот напал на командира воздушного судна. Оба получили травмы различной степени тяжести.

После улучшения состояния здоровья оба пилота вылетели в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков. Остальные шесть членов экипажа ранее благополучно вернулись в Дубай.

Власти ОАЭ продолжают расследование причин и обстоятельств произошедшего. Проверяются эксплуатационные аспекты и меры безопасности на борту.

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