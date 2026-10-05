МИД и Минобороны РФ предупредили об опасности работы посольств в Киеве. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что российские военные продолжат работу при любом решении стран о работе их посольств в Киеве.

Между тем военный эксперт Юрий Кнутов подвел итог недельной работы по мостам через Днепр и рассказал, сколько еще нужно ударов для первого выведенного из строя моста в Киеве.

Напомним, прошедшая неделя в противостоянии с Украиной стала переломной. Вооруженные силы РФ начали наносить удары новыми «Геранями» по мостам через Днепр. Несмотря на визг, который начал доноситься из Киева, российские власти дали понять, что продолжат начатую работу до тех пор, пока в Киеве серьезно не отнесутся к российским условиям мира.

В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военное и внешнеполитическое ведомства России предупредили иностранные посольства о грядущей опасности.

«Интересно, возле какого из посольств в Киеве, стена к стене находится нужный для уничтожения объект? США, Германия, Франция, Гватемала или Чад? Скоро узнаем», - не без иронии отметили в военных российских пабликах.

Тем временем военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что недельными ударами мы уже нарушили коммуникации по переброске поступающего с Запада оружия.

- Потому что через Южный мост проходят автомагистрали Киев - Львов, Киев - Харьков, Киев - Одесса. То есть поставки оружия, которые шли через Польшу и Румынию, делали остановки в Киеве и дальше, соответственно, поступали в Харьков, на Донбасс. Сейчас противнику придётся определённое время потратить на изменение логистики. На это, возможно, уйдут две-три недели.

Эксперт рассказал, какое повреждение для вантового моста станет критическим:

- Наши реактивные «Герани» с новой кумулятивно-режущей боевой частью отработали по вантовым мостам. На одном из мостов один вант повреждён сильно, второй слабее. А вообще, если пять вантов повредить, то эксплуатировать мост уже будет опасно. И отремонтировать быстро это тоже не получится.