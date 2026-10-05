Правительственные силы Йемена отбили у хуситов важный портовый город

Правительственные силы Йемена восстановили контроль над портовым городом Моха на западе провинции Таиз, выбив оттуда хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило йеменское информационное агентство SABA со ссылкой на военный источник.

По его данным, лояльные властям подразделения при поддержке с воздуха установили контроль над городом после ожесточённых боёв, причём хуситы удерживали Моху с начала сентября. Источник добавил, что мятежники понесли потери убитыми и ранеными, часть их бойцов была взята в плен, а остальные отступили. В настоящее время правительственные войска продолжают преследование отступающих членов «Ансар Аллах» и зачистку освобождённых районов.

Возвращение Мохи под контроль правительственных сил стало важным успехом для официальных властей Йемена, поскольку этот портовый город имеет стратегическое значение.

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