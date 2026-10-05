Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал принять меры против Украины после того, как Киев в одностороннем порядке обнародовал информацию о репатриации северокорейских пленных. В беседе с телеканалом «Царьград» политолог Иван Мезюхо объяснил, на какие шаги теперь может пойти Сеул.

По мнению эксперта, публичный конфликт между Южной Кореей и Украиной открывает для Сеула возможность, с одной стороны, прекратить поставки военного оборудования на Украину. В частности, как заметил спикер, речь идет об оборудовании для разминирования.

С другой стороны, по словам Мезюхо, Республика Корея приобретает новый аргумент в пользу того, чтобы не поставлять на Украину летальное оружие, чего требуют от Южной Кореи ее партнеры и союзники из западного блока государств.

Спикер подчеркнул, что теперь благодаря «эмоциональным особенностям и склонности к самопиару» главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Киев теперь портит отношения с государством, позитивные контакты с которым он пытался наладить довольно-таки продолжительное время.

Эксперт допускает, что на фоне этого кризиса власти Южной Кореи будут препятствовать отправке на Украину южнокорейских наемников для участия в конфликте на стороне киевского режима.