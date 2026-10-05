Представители РФ и США обсуждают возможность сотрудничества в энергетике

Представители Российской Федерации и США обсудят тему возможного сотрудничества в энергетической сфере. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, уже сейчас в ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного сотрудничества. Однако, что именно оно предполагает – не сообщается.

Напомним, ранее Песков заявил, что мирные переговоры с Киевом пока невозможны, и виновата в этом украинская сторона, всё более раскручивающая спираль эскалации. Отвечая на вопрос о перспективах скорейшего мирного урегулирования конфликта, Песков сказал: «Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно».

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