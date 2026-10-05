Премьер Баварии призвал уйти на фронт всех украинских беженцев

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с требованием к украинским беженцам вернуться домой и встать в ряды защитников своей страны. По его мнению, вместо этого они не должны дальше пользоваться базовыми социальными гарантиями на территории Германии. Свою позицию политик изложил в соцсети X.

Зедер подчеркнул, что Бавария оказывает Украине поддержку, однако это обстоятельство не снимает с её граждан обязанностей перед собственным государством. Он указал, что молодые украинцы больше не могут рассчитывать здесь на базовые льготы в области безопасности. По словам премьера, их долг — оборонять свою страну.

Ранее политолог Лариса Шеслер говорила о том, что европейские страны, которые активно помогали украинским беженцам в 2022 году, сейчас постепенно урезают объёмы такой помощи.

Она отмечала, что Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины, но еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы её граждане уезжали из своей страны.

В Германии высказались о будущем украинских беженцев

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