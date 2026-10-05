Президент Финляндии спрогнозировал установление нового миропорядка

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Washington Post в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре предположил, что новый мировой порядок сложится к 2030 году.

По его словам, он не знает, когда ситуация в мире стабилизируется, и предложил дать ей ещё лет пять или около того, поскольку к 2030 году, вероятно, будет получен какой-то новый порядок.

Стубб также отметил, что сейчас мир находится где-то посередине, и именно это делает ситуацию довольно сложной.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл причину вывода бомбардировщиков с базы Фэрфорд.