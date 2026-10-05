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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 2169

Президент Ирана резко высказался о переговорах с США

Президент Ирана Пезешкиан назвал «бессмысленными» переговоры с США

Президент Ирана Пезешкиан назвал «бессмысленными» переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, который прибыл в Тегеран с официальным визитом, резко высказался о переговорном процессе с США.

Соответствующее заявление главы государства приводит новостное агентство Fars.

По словам Пезешкиана, всякий раз, когда Тегеран садится за стол переговоров, он сразу же сталкивается с войной. Президент Исламской Республики заявил, что переговоры с американцами «бессмысленны», и народ Ирана не приемлет такой подход.

Глава государства обратил внимание на то, что Штаты трижды атаковали Иран после перехода к переговорному процессу, что показывает, что Вашингтон не ищет диалога, а нацелен на свержение иранского руководства. 

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Автор:
США Армения Иран Вашингтон
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное