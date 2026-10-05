Президент Ирана резко высказался о переговорах с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, который прибыл в Тегеран с официальным визитом, резко высказался о переговорном процессе с США.

Соответствующее заявление главы государства приводит новостное агентство Fars.

По словам Пезешкиана, всякий раз, когда Тегеран садится за стол переговоров, он сразу же сталкивается с войной. Президент Исламской Республики заявил, что переговоры с американцами «бессмысленны», и народ Ирана не приемлет такой подход.

Глава государства обратил внимание на то, что Штаты трижды атаковали Иран после перехода к переговорному процессу, что показывает, что Вашингтон не ищет диалога, а нацелен на свержение иранского руководства.