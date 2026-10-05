Президент США воспользовался бронированным «Зверем» во время отчаянной попытки успеть на митинг

Штормовая погода не позволила лететь Дональду Трампу из Техаса на митинг в Оклахому. Однако президент США отказался отменять мероприятие и нашёл выход, чтобы добраться до избирателей. Так, он мчался на своем бронированном автомобиле, который разогнался почти до 160 километров в час. Американский лидер сообщил, что машина едет «быстрее, чем когда-либо прежде».

Сообщается, что водитель кортежа президента США Дональда Трампа выжал педаль газа в пол, поскольку штормовая погода на юге вынудила американского лидера поехать с митингов в Техасе в Оклахому, а не лететь самолётом. Трамп проехал в кортежах со своего мероприятия на заводе Peterbilt Motors в Дентоне на второй митинг в Оклахоме. Отмечается, что между местами проведения примерно в 144 километра. Журналисты, сопровождавшие президента, отметили, что машины в кортеже развивали скорость почти в 160 километров в час. Обычно президент летает, поэтому и тут был запланирован полёт из Техаса в Оклахому на самолёте морской пехоты, но штормовая погода в последнюю минуту побудила его принять решение пересесть в машину.

Во время поездки в Оклахому Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что «Зверь», или автомобиль, на котором ездит президент, ехал «быстрее, чем когда-либо прежде».

«Спасибо замечательным жителям Оклахомы, следите за новостями — я скоро буду там! Из-за серьёзных погодных условий самолёты и вертолёты не смогли приземлиться, поэтому мы прилетаем из Техаса, — сообщил он в социальной сети. — Они хотели, чтобы я отложил мероприятие, но я сказал: "НИ за что, я ЕДУ В ОКЛАХОМУ!" "Зверь" продвигается быстрее, чем когда-либо прежде. Это ненадолго. Я люблю вас всех! Скоро увидимся».

Трамп появился в Дюранте с опозданием примерно на два часа, заявив собравшимся, что он отказался отменять мероприятие полностью.

Западные аналитики отмечают, что своим поступком президент США хотел убедиться, что ему удастся победить в Оклахоме, не потому, что кандидаты нуждались в его помощи, а потому, что он побеждал в штате все три раза, когда баллотировался на пост президента.

«Мы получили наибольшее количество голосов за всю историю штата все три раза, — напомнил Дональд Трамп. — И мы выиграли все 77 из 77 округов».