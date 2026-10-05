Президент Таджикистана выразил признательность Владимиру Путину

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за добрые пожелания, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

По её данным, в начале беседы президент России тепло поздравил лидера Таджикистана с днём рождения и выразил свои добрые пожелания, а Рахмон в свою очередь выразил признательность за поздравление и отметил, что относит эти добрые пожелания ко всему народу Таджикистана. Лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества, и обсудили другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Путин направил поздравительное послание Рахмону, в котором отметил его личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между Таджикистаном и Россией. Президента республики также поздравили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

5 октября Эмомали Рахмону исполнилось семьдесят четыре года, и поздравительные послания ему направили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, КНР, Туркмения, Узбекистан и политические деятели разных государств.

Читайте материалы на данную тему: "В США внезапно отреагировали на заявление Путина о будущем мира"

"Путин поздравил с днем рождения Рахмона"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".