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Политика 1134

Президент Таджикистана выразил признательность Владимиру Путину

Президент Таджикистана Рахмон выразил признательность Путину за добрые пожелания

Президент Таджикистана Рахмон выразил признательность Путину за добрые пожелания

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за добрые пожелания, сообщила пресс-служба таджикского лидера. 

По её данным, в начале беседы президент России тепло поздравил лидера Таджикистана с днём рождения и выразил свои добрые пожелания, а Рахмон в свою очередь выразил признательность за поздравление и отметил, что относит эти добрые пожелания ко всему народу Таджикистана. Лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества, и обсудили другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. 

Ранее Путин направил поздравительное послание Рахмону, в котором отметил его личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между Таджикистаном и Россией. Президента республики также поздравили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. 

5 октября Эмомали Рахмону исполнилось семьдесят четыре года, и поздравительные послания ему направили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, КНР, Туркмения, Узбекистан и политические деятели разных государств.

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Автор:
Совет Федерации Правительство РФ Владимир Путин Валентина Матвиенко Вячеслав Володин Михаил Мишустин Россия Москва Армения Китай Белоруссия Таджикистан Казахстан Азербайджан Киргизия Узбекистан Владимир