Президентские выборы в Бразилии прошли с неожиданным результатом

После подсчёта 99,9% голосов 45-летний сын опального экс-президента Жаира Болсонару получил 47%, а это значит, что 25 октября ему предстоит во втором туре встретиться лицом к лицу со своим 80-летним соперником. Кандидат левых сил Лула набрал 45,1%. Иными словами, Болсонару получил 56,1 млн голосов, а Лула — 53,8 млн. Вероятно, позиции Болсонару-младшего усилятся за счёт голосов, отданных за других правых кандидатов, среди которых были Роналдо Кайаду, набравший 2,1%, и Ренан Сантос, получивший 2,2%. Бразильские ультраправые показали даже более сильные результаты, чем ожидалось, и ряд сторонников Болсонару одержали победу на выборах в Конгресс или губернаторских выборах. ​Выступая в Сан-Паулу, Лула признал: “Мы только что получили урок бразильской демократии. Результат часто бывает неожиданным. Мы никогда не сможем получить все, чего хотели. Признаюсь, я был уверен, что выиграю выборы в первом туре… Но у нас будет второй тур».