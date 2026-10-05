Прошлое радикала: спецслужбы восстанавливают биографию нападавшего на рейсе Flydubai

Следственные органы Объединенных Арабских Эмиратов и международные спецслужбы продолжают раскрывать подробности биографии 31-летнего второго пилота рейса FZ1073 Хамама аль-Хаммами, попытавшегося захватить самолет авиакомпании Flydubai и отправить его в штопор по пути в Тель-Авив. По данным агентства Associated Press, расследование сосредоточилось на этапах учебы подозреваемого в Великобритании и источниках его идеологической радикализации.

Следователи выяснили, что оманский гражданин в течение нескольких лет вел крайне закрытый образ жизни, дистанцируясь от коллег и членов семьи. В поле зрения контрразведки попали его сетевые контакты в зашифрованных сообществах, где активно распространялась экстремистская пропаганда. При этом подозреваемый успешно проходил плановые профессиональные и психологические тесты авиакомпании, не вызывая прямых подозрений у руководства.

Трагедию в воздухе удалось предотвратить лишь благодаря мужеству индийского капитана Смита Маччхара, который сумел отпереть бронированную дверь кокпита и позвать на помощь пассажиров. Власти ОАЭ пересматривают психологические методики аттестации международных летных экипажей.

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