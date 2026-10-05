...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1338

Пустые парты: кризис рождаемости в Греции стал тревожным сигналом для всей Европы

Опустевшие школы на отдаленных островах обнажили демографический тупик стран ЕС

Опустевшие школы на отдаленных островах обнажили демографический тупик стран ЕС
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Массовое закрытие и опустение начальных школ на удаленных греческих островах превратилось в наглядный символ углубляющегося демографического кризиса, охватившего страны европейского континента, сообщает The Washington Post. Из-за резкого снижения уровня рождаемости и оттока молодежи в мегаполисы в классах островных деревень нередко остается всего по два-три ученика, а в ряде общин школы закрываются окончательно из-за отсутствия первоклассников.

Греческие социологи и демографы предупреждают, что закрытие местных учебных заведений запускает цепную реакцию вымирания островных сообществ: молодые семьи окончательно покидают регионы, где исчезает базовая социальная инфраструктура. Аналогичные тревожные тенденции стремительного старения коренного населения и закрытия начальных школ фиксируются в сельских районах Италии, Испании и Португалии.

Европейские институты пытаются стимулировать семейные пособия и налоговые льготы, однако эксперты признают, что экономические меры пока не способны переломить глубокий социокультурный спад рождаемости в Южной Европе.

Россия снимает белые перчатки: ограничений на удары по Украине больше нет

Подписаться

Автор: