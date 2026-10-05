Пустые парты: кризис рождаемости в Греции стал тревожным сигналом для всей Европы

Массовое закрытие и опустение начальных школ на удаленных греческих островах превратилось в наглядный символ углубляющегося демографического кризиса, охватившего страны европейского континента, сообщает The Washington Post. Из-за резкого снижения уровня рождаемости и оттока молодежи в мегаполисы в классах островных деревень нередко остается всего по два-три ученика, а в ряде общин школы закрываются окончательно из-за отсутствия первоклассников.

Греческие социологи и демографы предупреждают, что закрытие местных учебных заведений запускает цепную реакцию вымирания островных сообществ: молодые семьи окончательно покидают регионы, где исчезает базовая социальная инфраструктура. Аналогичные тревожные тенденции стремительного старения коренного населения и закрытия начальных школ фиксируются в сельских районах Италии, Испании и Португалии.

Европейские институты пытаются стимулировать семейные пособия и налоговые льготы, однако эксперты признают, что экономические меры пока не способны переломить глубокий социокультурный спад рождаемости в Южной Европе.

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