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Политика 927

Путин обратился к воспитавшим героев СВО педагогам

Путин отметил вклад учителей в воспитание героев СВО

Путин отметил вклад учителей в воспитание героев СВО
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил педагогов, чьи бывшие ученики участвуют в специальной военной операции. Он высказался об этом на церемонии вручения государственных наград учителям и наставникам участников программы «Время героев».

Глава государства отметил, что педагоги и их коллеги помогают формировать характер, силу духа и убеждения учеников. По словам Путина, важную роль в этом играют не только знания, но и ежедневное общение, внимание и доверительные разговоры с детьми и подростками.

Президент подчеркнул, что задача учителя не ограничивается поддержкой в учёбе: педагог помогает молодым людям становиться ответственными взрослыми и находить жизненные ориентиры. По его мнению, этому невозможно научить по готовому шаблону — большое значение имеет личность самого наставника.

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