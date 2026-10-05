Путин поздравил с днем рождения Рахмона

Президент России Владимир Путин направил поздравления президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю дня рождения. Текст послания размещён на сайте главы Таджикистана.

В своём обращении российский лидер тепло поздравил таджикского коллегу и особо выделил его роль в укреплении стратегического партнёрства и союзнических отношений между двумя государствами.

Путин также дал высокую оценку деятельности Рахмона на посту президента и достижениям Таджикистана за годы независимости. По словам российского президента, под руководством Рахмона страна добилась заметных успехов в социально‑экономической сфере и укрепила свои позиции на международной арене. Путин подчеркнул, что Рахмон заслуженно пользуется большим уважением как в Таджикистане, так и за его пределами.

Кроме того, глава РФ выразил готовность и дальше поддерживать конструктивный диалог и совместно работать над решением важных вопросов — как в двустороннем формате, так и в региональном и международном измерениях. В завершение Путин от всей души пожелал Рахмону здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов.

Эмомали Рахмону 5 октября исполняется 74 года.