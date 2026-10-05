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Политика 1226

Путин прокомментировал идею создать нейросеть для учителей и учеников

Путин одобрил создание единой цифровой платформы для образования

Путин одобрил создание единой цифровой платформы для образования
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Президент России Владимир Путин поддержал идею разработать нейросеть для сферы образования. Предложение прозвучало на встрече главы государства с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Инициатором выступил учитель информатики. Он предложил создать ИИ-платформу, ориентированную на учебные задачи и работающую на основе единых образовательных программ. 

Путин назвал эту идею перспективной и отметил, что такая система могла бы объединить программы и учебники, а также помогать педагогам ориентироваться в учебных материалах.

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