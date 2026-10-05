Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чеченской Республики на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни. Церемония инаугурации прошла в Грозном 5 октября.

Мероприятие совпало с 50-летием политика. Кадыров надел национальную одежду. Он произнёс текст присяги на чеченском и русском языках. После этого председатель правительства региона Магомед Даудов вручил ему штандарт главы республики.

«Сегодня я вступаю в должность главы республики. И это большая ответственность перед Всевышним, перед народом и президентом России. Я обещаю защищать Коран, Конституции России и Чеченской Республики, права наших жителей на жизнь и на счастливое будущее наших детей», — заявил Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской Республикой с 2007 года. В сентябре 2026 года он одержал победу на выборах главы региона. За него отдали свои голоса 99,85% избирателей.

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