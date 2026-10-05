Раскрыта истинная причина визита Мерца в Киев

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, где его встречают с восторгом, контрастирует с падением его популярности на родине, пишет Berliner Zeitung. По данным газеты, рейтинг Мерца в Киеве в разы выше, чем в Берлине.

Издание задается вопросом, была ли поездка в зону конфликта обязанностью или бегством. По оценке BZ, ответ неудобен сразу для обеих версий.

Как отмечает газета, Мерц сделал Украину центральным элементом своего канцлерства. Германия выступает крупнейшим индивидуальным донором Киева.

В апреле канцлер заключил с Владимиром Зеленским сделку по дронам. В воскресенье он пообещал новые средства противовоздушной обороны.

По данным BZ, немецкий канцлер в Киеве получает в шесть раз больше одобрения, чем в Берлине. Издание называет это не только курьезом, но и политическим диагнозом.

Канцлер и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в Киев в воскресенье с необъявленным визитом. О целях поездки официально не сообщалось.

Газета Politico сообщила, что поездка Мерца в Киев омрачена из-за разногласий с Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.

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