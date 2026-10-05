Раскрыто, когда Молдавия планирует вступить в Евросоюз

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в беседе с «Европейской правдой» заявил, что республика работает над тем, чтобы к 2028 году завершить техническую работу по вступлению в Евросоюз и к 2030 году быть готовой стать членом объединения.

По его словам, цель заключается в том, чтобы завершить техническую работу, необходимую для завершения переговоров, и этот график премьер сам охарактеризовал как амбициозный. Тофан подчеркнул, что Молдавия работает над открытием оставшихся кластеров по вступлению в ЕС до конца текущего года и хочет своевременно выполнить промежуточные критерии.

15 июня нынешнего года Европейский союз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Молдавские власти обозначили вполне конкретные временные ориентиры на пути европейской интеграции, стремясь в сжатые сроки пройти технические этапы переговорного процесса и подготовить страну к полноценному членству.

Заявление премьера отражает намерение Кишинёва ускорить сближение с Брюсселем и продемонстрировать готовность выполнять необходимые условия. Открытие оставшихся переговорных кластеров до конца года и своевременное выполнение промежуточных критериев рассматриваются молдавской стороной как ключевые шаги на текущем этапе.

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