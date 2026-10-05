Раскрыто, почему мэр Франции требует закрыть соцсети подросткам

Мэр южной французской коммуны Салон-де-Прованс Николя Иснар призвал временно закрыть несовершеннолетним доступ к соцсетям, сообщает телеканал BFMTV. Поводом стали массовые протесты старшеклассников.

По словам политика, соцсети усиливают координацию и распространение протестных движений до такой степени, что те иногда превращаются в беспорядки. В Салон-де-Провансе на выходных подожгли старшую школу.

Телеканал отмечает, что именно кадры с насильственными действиями набирают больше всего просмотров в интернете. Призывы к продолжению манифестаций все еще распространяются в сети — таких постов насчитывается более 2,5 тысячи.

Старшеклассники и студенты во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками.

Согласно последним данным, были задержаны более 5 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

До этого сообщалось, что только за одно утро во Франции были задержаны 600 человек. Накануне число задержанных достигало около 2 тыс., большинство из них также несовершеннолетние.

На фоне радикализации протестов министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в некоторых учебных заведениях на дистанционный формат. В приграничных и крупных городах страны акции продолжаются.

Французская полиция сметает протестующих сотнями.

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