Европейское издание Politico сообщило, что площадь Шумана у главного здания Европейской комиссии «Берлемон», где работает, а иногда и ночует руководитель исполнительного органа Урсула фон дер Ляйен, стала популярной точкой для проведения протестов.

По данным издания, после реконструкции площадь превратилась в плоский невыразительный диск, что идеально подходит для массовых акций, подобно площади Республики в Париже или Майдану в Киеве. Как подсчитал Politico, за последние десять дней на площади прошли три акции протеста, которые были хорошо слышны на тринадцатом этаже «Берлемона», где находится кабинет фон дер Ляйен.

Издание особо подчёркивает, что протесты на площади Шумана нужно согласовывать только с местными властями, в отличие от так называемых нейтральных зон, то есть мест вблизи королевского дворца, федерального парламента или канцелярии премьер-министра, где митинги запрещены. Таким образом, близость площади к штаб-квартире Еврокомиссии и сравнительная простота получения разрешения на проведение акций превратили это пространство в удобную площадку для выражения недовольства, причём голоса протестующих достигают кабинета главы исполнительной власти ЕС.

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