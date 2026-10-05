Разжалованный принц решил оспорить законность обысков после ареста: слушание за закрытыми дверьми

Бывший принц Эндрю, арестованный в феврале 2026 по подозрению в разглашении конфиденциальной информации осуждённому педофилу Джеффри Эпштейну, требует в Высоком суде аннулировать ордера на обыск. Полиция ограничивает доступ к материалам дела, а брат британского короля, лишённый титулов, отрицает правонарушения. Слушание перед судьёй Хиллиардом начнётся в закрытом режиме.

Что-то в британском королевстве продолжает идти не так. Теперь, предположительно, участвующий в схемах осужденного педофила Джеффри Эпштейна Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подаёт в суд на полицию после своего ареста в начале этого года. Сообщается, что в четверг, 8 октября, в Высоком суде Англии и Уэльса состоится закрытое слушание.

Напомним, что бывший принц был задержан в феврале, когда ему исполнилось 66 лет, по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе в связи с его связями с педофилом Джеффри Эпштейном. Эндрю был обвинён в том, что он делился конфиденциальной информацией с покойным американским финансистом, занимая должность торгового представителя Великобритании в период с 2001 по 2011 год. Экс-герцог Йоркский был допрошен с осторожностью и освобождён в рамках расследования после того, как его продержали под стражей около 11 часов.

В настоящее время экс-принц подаёт в суд на полицию Темз-Вэлли, чтобы аннулировать ордера на обыск, которые привели к его аресту 19 февраля: он попросил судью проверить законность этих документов. Ордера, выданные судьёй Олд-Бейли, позволили сотрудникам полиции провести обыск в резиденции Эндрю в поместье Сандрингем и в его бывшем доме в Виндзоре, Ройял Лодж.

Британская пресса сообщила, что Эндрю было предоставлено разрешение оспорить законность действий полиции в ходе обысков, которые завершились 24 февраля. Представитель судебной власти подтвердил, что слушание по иску Эндрю состоится в Высоком суде перед судьёй Хиллиардом. Пресс-секретарь отметил, что это будет связано с попыткой полиции ограничить доступ к судебным документам и слушание должно начаться в закрытом режиме. Неизвестно, будет ли Эндрю присутствовать на слушании.

Полиция заявила: «Пока наше расследование неправомерных действий на государственной службе продолжается, мы участвуем в судебном разбирательстве в связи с ордерами, ранее полученными от Центрального уголовного суда. Поскольку эти судебные разбирательства в настоящее время продолжаются, с нашей стороны было бы неуместно давать дальнейшие комментарии».

Поясним: экс-принц отрицает какие-либо правонарушения, связанные с его связями с Эпштейном. Юридическое определение проступка на государственной службе может включать широкий спектр действий, включая разглашение конфиденциальной финансовой информации, умышленное пренебрежение служебными обязанностями и сексуальные домогательства. Оно также охватывает коррупцию и неправомерное вмешательство, конфликт интересов, препятствование отправлению правосудия, нечестность или мошенническое поведение, а также неправомерные действия, ведущие к личной выгоде. В 2025 году король лишил своего брата как права быть принцем, так и герцогского титула из-за его связи с Эпштейном.