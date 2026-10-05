Рекордное насилие: на Западном берегу зафиксировали около 63 тысяч нападений

С момента эскалации конфликта в октябре 2023 года израильские силы безопасности и поселенцы совершили 62 916 нападений на палестинцев, их земли и частную собственность на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, сообщает издание Türkiye Today со ссылкой на доклад палестинской Комиссии по сопротивлению колонизации и строительству стены. Военные провели более 48 тысяч рейдов, а поселенцы осуществили около 15 тысяч атак, в результате которых погибли 66 палестинцев.

Комиссия задокументировала снос свыше пяти тысяч построек, включая почти 1900 жилых домов, а также уничтожение и выкорчевывание более 147 тысяч деревьев, преимущественно оливковых рощ. Кроме того, через военные ордера и объявление земель государственной собственностью было изъято около 64 200 дунамов (почти 16 тысяч гектаров) палестинской территории, что эксперты называют рекордным показателем за последние три десятилетия.

Наибольшее число силовых инцидентов зарегистрировано в провинциях Хеврон, Рамалла и Наблус. Правозащитные организации заявляют, что масштабы разрушений и изъятий недвижимости фактически делают невозможным реализацию принципа двух государств.

Не аванс, а лишь намёк: Москва предупредила Киев о цене эскалации