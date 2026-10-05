Reuters рассказало о крупнейшем кризисе на Украине

По данным агентства Reuters, Украина столкнулась с наиболее острым бюджетным кризисом за весь период текущего конфликта.

Агентство подчёркивает, что сталелитейная отрасль, которая до начала боевых действий обеспечивала около десятой части экономики страны и считалась одной из развитых, сейчас практически не функционирует. В публикации отмечается, что правительство Украины переживает крупнейший бюджетный кризис с 2022 года.

На прошлой неделе в Брюсселе прошли переговоры украинских чиновников с европейскими партнёрами — их темой стал перенос сроков погашения кредита ЕС объёмом 90 млрд евро. При этом источники Reuters указывают на риски: если выплаты по кредиту ускорят, это может значительно усилить бюджетное давление уже в следующем году. Дополнительную неопределённость создаёт перспектива предстоящих выборов во Франции и Польше — они способны снизить уровень поддержки Киева со стороны этих государств.

Как ранее заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская‑Смаглюк, финансирование в стране сохраняется только по ключевым направлениям: социальные выплаты, зарплаты работникам бюджетной сферы и расходы на нужды ВСУ. Все остальные сферы лишаются бюджетного обеспечения.

Уже несколько лет подряд Украина принимает бюджет с рекордным дефицитом, планируя закрывать его за счёт помощи западных стран. Бюджет на текущий год утверждён с дефицитом в 1,9 триллиона гривен — это эквивалентно примерно 45 миллиардам долларов.