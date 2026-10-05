Рубио высказался по поводу приостановки работы посольства в Киеве

Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность приостановки работы американского посольства на Украине.

Комментируя предупреждения России об опасности для иностранных дипломатов, продолжающих работать в Киеве, Рубио заявил журналистам, что Вашингтон оценивает, насколько безопасно присутствие посольства в стране. Он отметил, что российские власти на протяжении нескольких месяцев призывают дипломатов покинуть украинскую столицу, и ситуация с ударами по Киеву ни для кого не является неожиданной.

Глава Госдепа подчеркнул, что безопасность всех дипломатических миссий США в мире анализируется ежедневно. Если ведомство сочтёт, что существует угроза, требующая изменения статуса дипмиссии, будут приняты соответствующие меры — пока таких шагов в отношении посольства на Украине не предпринималось.

Ранее пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва разными способами доводила до посольств зарубежных стран в Киеве информацию об опасности дальнейшей работы в столице Украины. По его словам, теперь решение о продолжении деятельности диппредставительств остаётся за самими государствами.