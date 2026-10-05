Северный флот отразил «воздушный удар» в Баренцевом море

Сообщает пресс-служба Северного флота. Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил провело комплекс стрельб в акватории Баренцева моря. Мероприятие прошло 5 октября в рамках планового зачетного тактического учения.

В состав корабельной поисково-ударной группы вошли большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Экипажи отрабатывали алгоритмы поиска и ликвидации подводной лодки условного неприятеля. Действия надводных сил координировались с подводными лодками и противолодочной авиацией флота.

Отдельным эпизод стала отработка задач противовоздушной обороны. Военнослужащие применили зенитное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Кинжал» открыли огонь по имитированной воздушной цели. Роль мишени исполнила светящаяся авиабомба, сброшенная с самолета Ил-38.

В сценарии отражения воздушного нападения участвовали две подводные лодки. Одна действовала в составе своих противолодочных сил, вторая изображала субмарину условного противника.

На заключительном этапе учения экипажи кораблей провели стрельбы по имитированной подводной цели. Для поражения объекта использовались реактивные бомбометные установки и торпеды.

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